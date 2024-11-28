Xiaomi анонсировала долгожданный флагман Redmi K80 Pro

Смартфон позиционируется как игровое устройство благодаря высокой производительности.

Redmi K80 Pro получил аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 120-ваттной быстрой зарядки. Впервые в линейке появился модуль беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Основная камера устройства оснащена тремя модулями. Главный сенсор на 50 Мп обеспечивает широкий динамический диапазон в 13.2 ступени. Второй модуль также на 50 Мп поддерживает 2.5-кратный зум и макросъёмку с фокусировкой на 10 см.

Третий модуль — сверхширокоугольный (120°) на 32 Мп. Камера поддерживает 5-кратный зум без потерь качества и максимальный 20-кратный зум.

Смартфон оборудован 6.67-дюймовым экраном с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Устройство также получило защиту по стандартам IP68/IP69, стереодинамики, NFC, инфракрасный порт и вибромотор нового поколения.

Redmi K80 Pro работает на базе HyperOS 2.0 с Android 15. Стоимость смартфона варьируется от $511 за модель с 12/256 ГБ памяти до $665 за версию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.