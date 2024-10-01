Xiaomi анонсировала «монстра» — Redmi K70 Extreme Edition с 25 ГБ оперативки и 1 ТБ внутренней памяти

Самое интересное — это память. В остальном устройство осталось прежним: оно оснащено 6.67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, обеспечивающим яркость до 1600 нит.

Напомним, что Redmi K70 работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и имеет аккумулятор на 5500 мАч. Девайс также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.