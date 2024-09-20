Xiaomi анонсировала «народные» смартфоны Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro+

Внешний вид устройств существенно отличается от предыдущих моделей линейки. Блок камер теперь расположен в центре верхней части задней крышки и имеет закругленные формы.

На опубликованных постерах видно две версии смартфонов, которые, по предположениям, являются моделями Redmi Note 14 Pro+ и Note 14 Pro. В центре блока камер у одной из моделей указана основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS).