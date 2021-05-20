Xiaomi анонсировала недорогой 5G-смартфон Poco M3 Pro

Poco M3 Pro оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ экраном с частотой обновления 90 Гц и вырезом для селфи-камеры на 8 Мп в верхней центральной части. Что касается основной камеры, она представлена в виде трех датчиков на 48, 2 и 2 Мп. Сердцем устройства выступает процессор MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G модуля. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч, быструю зарядку на 18 Вт, оперативную память на 4/6 ГБ и внутреннюю на 64/128 ГБ.

На европейском рынке Poco M3 Pro поступит в продажу уже сегодня. Его минимальная стоимость составляет 179 евро, тогда как в максимальной комплектации за устройство просят 199 евро. Россияне смогут приобрести аппарат уже в июне.