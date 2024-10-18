Xiaomi анонсировала первый в мире смартфон на Snapdragon 4s Gen 2

Новинка станет одним из самых доступных 5G-смартфонов в Индии с ценой менее 10 000 рупий (около $120).

Redmi A4 5G внешне напоминает модели Redmi 14R и Redmi 14C и оснащен основной камерой на 50 Мп, расположенной в большом круглом модуле.

По словам президента Xiaomi India Мураликрашнана Б, устройство было создано специально для индийского рынка и символизирует стремление компании сделать 5G-доступным для всех.

Ожидается, что Redmi A4 5G получит 6.7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальную камеру на 8 Мп, а также батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт.

Полные технические характеристики устройства пока не раскрыты.