Xiaomi анонсировала Poco M7 Plus 5G — экран 144 Гц, батарея 7000 мАч и Snapdragon 6s Gen 3

Новинка оснащена 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 850 нит.

За производительность отвечает чип Snapdragon 6s Gen 3, доступный в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, плюс до 6 ГБ виртуальной оперативки. Встроенное хранилище — 128 ГБ UFS 2.2 с поддержкой карт microSD.

Одним из главных преимуществ стала батарея ёмкостью 7000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой и 18-ваттной реверсивной зарядки.

Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков, ИК-порт, один динамик и порт USB-C.

Основная камера — двойная, с главным модулем на 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. Работает устройство на Android 15 с HyperOS, обещаны два крупных обновления ОС и четыре года патчей безопасности.

Варианты: 6/128 ГБ за 13 999 рупий и 8/128 ГБ за 14 999 рупий. Старт продаж — 19 августа.