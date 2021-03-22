Xiaomi анонсировала презентацию, на которой могут показать новый Mi Band 6 и флагманский Mi 11 Ultra
Это следует из того, что на картинке глава компании Лей Цзюнь бежит, надев на руку неизвестный фитнес-браслет. Сама надпись при этом гласит: «У нас есть для вас кое-что очень интересное». Сложив эти две «переменные», можно выдвинуть вполне логичную версию о том, что нам наконец-то покажут новый спортивный гаджет Xiaomi.
Вместе с тем IGeekphone пишет, что на презентации нас также ждёт немало других новинок. В их числе можно отметить флагманские смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Также от компании ждут демонстрации гибкого Xiaomi Mi Mix 4.
Самые ярые фанаты бренда также ждут анонса нового планшета Xiaomi Mi Pad 5 и топового ноутбука Mi Notebook Pro.
Отметим, что само мероприятие, анонсированное китайским брендом, состоится уже на следующей неделе — 29 марта.