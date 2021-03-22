Xiaomi анонсировала презентацию, на которой могут показать новый Mi Band 6 и флагманский Mi 11 Ultra

Это следует из того, что на картинке глава компании Лей Цзюнь бежит, надев на руку неизвестный фитнес-браслет. Сама надпись при этом гласит: «У нас есть для вас кое-что очень интересное». Сложив эти две «переменные», можно выдвинуть вполне логичную версию о том, что нам наконец-то покажут новый спортивный гаджет Xiaomi.