Xiaomi анонсировала Redmi 13C 5G: смартфон за $130 с камерой на 50 Мп и 128 ГБ памяти

Новинка выделяется своим плоским дизайном корпуса, а также разнообразием цветов и текстур на задней панели.

Устройство оснащено 6.74-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD+. Экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass, поддерживает частоту обновления до 90 Гц и максимальную яркость в 600 нит.

Смартфон работает на процессоре Dimensity 6100 Plus в паре с оперативной памятью LPDDR4x и встроенной памятью UFS 2.2. Предустановленная операционная система — Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Основная камера устройства на 50 Мп дополнена вторичным неуточненным датчиком. Спереди расположена 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Среди других функций — поддержка двух SIM-карт, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GNSS, USB Type-C, боковой дактилоскопический сканер, слот для карты MicroSD и 3.5-мм аудиоразъем.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт (в комплекте идет зарядное устройство на 10 Вт).

Цены на Redmi 13C 5G начинаются от $130 за версию 4/128 ГБ.