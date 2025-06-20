Xiaomi анонсировала Redmi K80 Ultra — свой самый мощный флагман с 144 Гц и MediaTek Dimensity 9400+Визуально очень симпатичный аппарат
Новинка получила топовый чип MediaTek Dimensity 9400+ с графикой Immortalis G925 MC12 и продвинутой системой охлаждения, рассчитанной на максимальную нагрузку.
Смартфон может похвастаться AMOLED-дисплеем диагональю 6,83 дюйма с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7410 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.
По заявлению компании, одного заряда хватит более чем на два дня активного использования.
Основная камера использует 50-Мп сенсор Light Hunter 800 с оптической стабилизацией. Дополнительно установлен широкоугольный модуль на 8 Мп, а фронтальную камеру пока не раскрыли. Смартфон поддерживает съёмку в 4K и 1080p.
Redmi K80 Ultra также получил металлическую раму, стереодинамики, мощную вибрацию, поддержку Wi-Fi 7, NFC и новую оболочку HyperOS 2 на базе Android 15.