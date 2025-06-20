Xiaomi анонсировала Redmi K80 Ultra — свой самый мощный флагман с 144 Гц и MediaTek Dimensity 9400+

Новинка получила топовый чип MediaTek Dimensity 9400+ с графикой Immortalis G925 MC12 и продвинутой системой охлаждения, рассчитанной на максимальную нагрузку.

Смартфон может похвастаться AMOLED-дисплеем диагональю 6,83 дюйма с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7410 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

По заявлению компании, одного заряда хватит более чем на два дня активного использования.