Xiaomi анонсировала скорый запуск флагманского Mi 11 за пределами Китая

Как ни странно, сделано это было через публикацию в местной соцсети Weibo, передаёт ITHome. На опубликованном тизер-постере можно увидеть надпись «Mi 11 Series Global Launch. Coming Soon» («Глобальный запуск линейки Mi 11. Уже скоро»), что недвусмысленно намекает на ближайшие планы компании.

Стоит отметить, что новый постер очень похож на старый, приуроченный к китайскому анонсу смартфона. Вполне вероятно, это отсылает нас к тому, что в рамках глобального мероприятия не стоит ждать демонстрации Pro-версии Mi 11, которую многие пользователи ждали ещё в декабре.