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Xiaomi анонсировала скорый запуск флагманского Mi 11 за пределами Китая

Судя по тизеру, ждать Mi 11 Pro вряд ли стоит
28 декабря 2020 года Xiaomi провела презентацию, посвящённую новому флагману компании — Xiaomi Mi 11. Но не прошла и неделя, как производитель уже анонсировал скорый запуск девайса за пределами Китая.

Как ни странно, сделано это было через публикацию в местной соцсети Weibo, передаёт ITHome. На опубликованном тизер-постере можно увидеть надпись «Mi 11 Series Global Launch. Coming Soon» («Глобальный запуск линейки Mi 11. Уже скоро»), что недвусмысленно намекает на ближайшие планы компании.

Стоит отметить, что новый постер очень похож на старый, приуроченный к китайскому анонсу смартфона. Вполне вероятно, это отсылает нас к тому, что в рамках глобального мероприятия не стоит ждать демонстрации Pro-версии Mi 11, которую многие пользователи ждали ещё в декабре.

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Тизер-постер международной презентации Mi 11

Напомним, что Xiaomi Mi 11 построен на базе топового процессора Snapdragon 888. Отличительной особенностью устройства является необычный комплект поставки: пользователям на выбор предлагается версия с зарядным блоком и без него, на манер Apple с её iPhone 12. Цена нового флагмана китайского ИТ-гиганта составляет 615 долларов или 45 тыс рублей.