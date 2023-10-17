Xiaomi анонсировала собственную замену Android под названием HyperOS

Это не просто оболочка, как MIUI, которая долгое время использовалась на устройствах компании, а полноценная ОС.

Цзюнь подчеркнул историческую значимость данного момента, заявив: «Сегодняшний день знаменует собой исторический момент. После многих лет коллективной работы наша новая операционная система HyperOS официально дебютирует в линейке Xiaomi 14».