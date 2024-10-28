Xiaomi анонсировала сверхдешевый смартфон Poco C75 за $110

Смартфон оснащён 6.88-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720 x 1640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio G81-Ultra и доступно в двух вариантах: 6/128 и 8/256 ГБ.

На задней панели Poco C75 установлена основная камера на 50 Мп и декоративная дополнительная камера, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 13 Мп.

Смартфон работает под управлением Android 14 с оболочкой HyperOS. Он оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, разъёмом для наушников 3.5 мм и батареей ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Poco C75 является перевыпущенной моделью Redmi 14C, выпущенной в августе. Смартфон доступен в чёрном, золотом и зелёном цветах.