Xiaomi анонсировала сверхдешевый смартфон с аккумулятором на 5 000 мАч

В Redmi 8 установлен 6,22-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. Экран устройства защищен стеклом Gorilla Glass 5. Построен смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 439, оперативной памяти в нем 4 ГБ, а постоянной — 64 ГБ. Автономность нового сверхбюджетника обещает приятно удивить — новинка оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, при этом производитель не забыл и поддержке быстрой проводной зарядки на 18 Вт благодаря использованию порта USB Type-C. Основная камера состоит из двойного модуля на 12 и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а расположена она в аккуратном вырезе на передней панели смартфона.