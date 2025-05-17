Xiaomi анонсировала выход чипа для смартфонов собственной разработки XRING 01

По сообщениям, этот чип разрабатывался десять лет. При этом Xiaomi становится четвёртым брендом смартфонов мира и вторым в Китае, разработавшим собственный SoC.

Известно, что XRING 01 будет оснащён восьмиядерным процессором с конфигурацией 1+3+4, включая ядра Cortex-X925, Cortex-A725 и Cortex-A520. Этот чип производится на узле 4-нм компании TSMC, мощность которого сравнима с чипами MediaTek верхнего уровня.

За графику якобы будет отвечать графический процессор Imagination Technologies IMG DXT72 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Как сообщается, это устройство может превзойти Adreno 740, который установлен в чипсете Snapdragon 8 Gen 2.