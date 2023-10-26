Xiaomi анонсировала Xiaomi 14 — первые смартфоны на новенькой операционке Hyper OS

Эти устройства оснащены недавно анонсированным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, обновлёнными основными камерами с маркировкой Leica, новым дизайном и, что самое главное, новой операционной системой Xiaomi — HyperOS.

Xiaomi 14 Pro отличается от своего предшественника плоскими краями и блестящей, зеркальной отделкой. Новинка оснащена 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440 x 3200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера имеет новый датчик «Light Hunter 900» с пользовательским объективом Leica Summilux.

Xiaomi 14 — это компактный флагман, который сохраняет новый симметричный дизайн Pro-версии. Модель оснащена 6,36-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 нит.

Оба смартфона работают на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi 14 Pro доступен для предзаказа в Китае по цене от €650, в то время как стартовая цена Xiaomi 14 составляет €520.