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Xiaomi анонсирует юбилейный флагман Mi 10 уже завтра
Произойдет это на ежегодной конференции Qualcomm
Напомним, что уже завтра состоится ежегодная конференция Snapdragon Technology Summit, на которой Qualcomm покажет мобильные процессоры нового поколения, в частности Snapdragon 865. Известно, что в рамках официального мероприятия партнеры компании поделятся своими разработками, основанными на данных SoC.
Так, сообщается, что глава Xiaomi Лин Бин также является одним из участников официальной концефрении Qualcomm. А это, в свою очередь, означает то, что уже завтра может состояться анонс юбилейного флагмана Xiaomi Mi 10, который гарантированно получит новый процессор Snapdragon 865.
Напомним, что буквально за день до этого глава китайской компании официально подтвердил существование Mi 10 Pro. Предполагается, что завтра Лин Бин представит оба смартфона.