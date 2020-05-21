Xiaomi Apollo может оказаться лучшим камерофоном 2020 года
Источником новой утечки стал популярный интернет-инсайдер Xiaomishka, который уже не раз рассекречивал те или иные новинки китайской компании задолго до их официального анонса. Вот и на этот раз он рассказал, что Xiaomi Apollo будет выпущен уже в августе текущего года, при этом основной акцент в рамках презентации будет сделан на фотовозможностях смартфона, в том числе и каком-то особенном зуме. Вполне вероятно, что это позволит устройству стать главным камерофоном года, обойдя в том числе новинки от Apple, Samsung и OnePlus.
К сожалению, никакой более подробной информации о девайсе предоставлено не было. Но стоит отметить, что последние несколько месяцев в сети ходит множество разговоров о том, что прямо сейчас Samsung занимается разработкой оптического датчика на 150 Мп. И чем черт не шутит — возможно, именно данный модуль в итоге и будет использован в безымянном камерофоне Xiaomi.