Xiaomi Apollo может оказаться лучшим камерофоном 2020 года

Источником новой утечки стал популярный интернет-инсайдер Xiaomishka, который уже не раз рассекречивал те или иные новинки китайской компании задолго до их официального анонса. Вот и на этот раз он рассказал, что Xiaomi Apollo будет выпущен уже в августе текущего года, при этом основной акцент в рамках презентации будет сделан на фотовозможностях смартфона, в том числе и каком-то особенном зуме. Вполне вероятно, что это позволит устройству стать главным камерофоном года, обойдя в том числе новинки от Apple, Samsung и OnePlus.