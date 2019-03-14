Xiaomi больше не хочет выпускать удешевлённые флагманы Mi SE

Xiaomi Mi 9 SE может стать последним «урезанным» флагманским смартфоном Xiaomi с небольшим дисплеем. Об этом сообщил Лин Бин (Lin Bin), президент компании Xiaomi, в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter.

По словам топ-менеджера, спрос на Xiaomi Mi 9 SE оказался меньше, чем компания ожидала. Он отметил, что неуверен в возможности в будущем вызвать у пользователей желание купить подобный смартфон, и пояснил: «В ходе развития индустрии смартфонов, к флагманским сериям предъявляют всё большие. требования по размеру дисплея, ёмкости аккумулятора, производительности, фотовозможностям и другим параметрам. С появлением технолоии 5G, флагманам с маленькими экранами станет всё труднее выживать на рынке. Мы потратили много усилий и времени, чтобы сделать Xioami Mi 9 SE тонким, лёгким, красивым и прочным».

Смартфон Xioami Mi 9 SE компактнее «большого брата», базируется на более простом процессоре, но также получил сканер отпечатков пальцев прямо в дисплее и тройную камеру.