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Xiaomi будет первой компанией, которая выпустит смартфон с рекордной 150 Мп камерой
Впрочем, ей не впервой ставить подобные рекорды
Осенью прошлого года Xiaomi представила Mi Note 10 — первый смартфон, оснащенный 108 Мп камерой. Это уже потом, в начале текущего года, Samsung выпустила Galaxy S20 Ultra с точно таким же разрешением камеры, но задала подобный тренд именно что компания из Китая. Сейчас же стало известно, что Xiaomi также будет первой компанией, которая выпустит смартфон с рекордной 150 Мп камерой.
Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер Ice Universe. Так, по его словам, Samsung совсем недавно закончила разработку нового модуля камеры для смартфонов и Xiaomi уже договорилась с южнокорейским гигантом о поставках новинки для смартфона, который будет выпущен в четвертом квартале текущего года. При этом инсайдер также рассказал и о том, что Samsung начала разработку 250 Мп датчиков.
Напомним, что чуть ранее по сети уже ходили разговоры о разработке 150 Мп модуля силами Oppo и Vivo, правда их решения выйдут лишь в начале 2021 года и будут работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 875.