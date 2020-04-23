Xiaomi будет первой компанией, которая выпустит смартфон с рекордной 150 Мп камерой

Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер Ice Universe. Так, по его словам, Samsung совсем недавно закончила разработку нового модуля камеры для смартфонов и Xiaomi уже договорилась с южнокорейским гигантом о поставках новинки для смартфона, который будет выпущен в четвертом квартале текущего года. При этом инсайдер также рассказал и о том, что Samsung начала разработку 250 Мп датчиков.

Напомним, что чуть ранее по сети уже ходили разговоры о разработке 150 Мп модуля силами Oppo и Vivo, правда их решения выйдут лишь в начале 2021 года и будут работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 875.