Xiaomi: число активных пользователей оболочки MIUI превысило 600 млн человек

И он, внезапно, выявил поразительные цифры. Оказалось, что общая выручка компании составила 67,4 млрд юаней, а чистая прибыль увеличилась на 147% по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,1 млрд юаней.

Если же говорить о числе активных пользователей MIUI, пользовательского интерфейса Xiaomi, то оно продолжает стабильно расти. В июне 2023 года этот показатель достиг рекордных 606 млн, что на 10,8% больше, чем в прошлом году.

На материковом Китае число активных пользователей MIUI составило 149 млн, увеличившись на 6,5%.

Напомним, что MIUI была запущена 16 августа 2010 года и с тех пор привлекла множество пользователей. С 2015 года число активных юзеров системы в мире стабильно растёт, преодолевая один рекорд за другим.