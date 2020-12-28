Xiaomi дала скачать и протестировать ещё неанонсированную оболочку MIUI 12.5

Для того, чтобы получить доступ к оболочке, пользователям необходимо подписаться на официальный аккаунт MIUI в WeChat и нажать на кнопку «Early Access» («Ранний Доступ»), сообщает Gizmochina. После этого заявка будет изучена и в случае подтверждения, появится возможность скачать файл обновления.