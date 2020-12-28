Xiaomi дала скачать и протестировать ещё неанонсированную оболочку MIUI 12.5
Для того, чтобы получить доступ к оболочке, пользователям необходимо подписаться на официальный аккаунт MIUI в WeChat и нажать на кнопку «Early Access» («Ранний Доступ»), сообщает Gizmochina. После этого заявка будет изучена и в случае подтверждения, появится возможность скачать файл обновления.
На данный момент MIUI 12.5 доступна владельцам Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition, Redmi K30, K30 5G, K30 Pro 5G, K30i 5G, K30S Ultra, K30 Ultra, Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi CC9e, Mi CC9 Pro, Redmi K20, K20 Pro, 10X 5G, 10X Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Note 7 и Note 7 Pro. Такие устройства, как Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Meitu Custom Edition, Redmi Note 9 Pro 5G, Note 8 и Redmi Note 8 Pro не входят в первую волну обновления, а потому не участвуют в закрытом тестировании оболочки.