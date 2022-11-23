Xiaomi даже не анонсировала MIUI 14, а некоторые фанаты бренда уже установили обновление

20:41, 23 ноября 2022
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Xiaomi даже не анонсировала MIUI 14, а некоторые фанаты бренда уже установили обновлениеТаким раньше «баловалась» лишь Google
До конца года от Xiaomi ждут анонса новых флагманов — Xiaomi 13 и 13 Pro. Одновременно с ними, вроде как, представят и новейшую MIUI 14.
Но, внезапно, уже сейчас ряд китайских владельцев смартфонов бренда имеют на руках устройства, работающие под управлением MIUI 14. В Сети даже есть фото, приведённые в качестве доказательства.
На одном из них явно заметен Xiaomi 12S Pro, на котором установлена ещё непредставленная оболочка Xiaomi.
Напомним, что ранее инсайдеры раскрыли список устройств, которые будут работать под управлением MIUI 14. В него вошло около 30 моделей, в том числе произведённых Redmi и Poco. Первыми же устройствами, работающими на ней «из коробки», станут Xiaomi 13 и 13 Pro.