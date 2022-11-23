Xiaomi даже не анонсировала MIUI 14, а некоторые фанаты бренда уже установили обновление

Но, внезапно, уже сейчас ряд китайских владельцев смартфонов бренда имеют на руках устройства, работающие под управлением MIUI 14. В Сети даже есть фото, приведённые в качестве доказательства.

На одном из них явно заметен Xiaomi 12S Pro, на котором установлена ещё непредставленная оболочка Xiaomi.