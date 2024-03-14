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Опубликовано 14 марта 2024, 13:44
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Xiaomi добавила ИИ-редактирование фото в флагманский Xiaomi 14 Ultra

Где-то мы такое уже видели…
Xiaomi наделила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra крутыми фишками для работы с фото – все благодаря искусственному интеллекту. Уже скоро аналогичные функции получат Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и линейка Redmi K70.

Что же умеет этот ИИ? Во-первых, достраивать фото, которые вам не особо удались. Не поместился в кадр нужный объект? Не беда – ИИ аккуратно расширит снимок и исправит композицию.

Во-вторых, удалять лишнее с фото. Мечтаете избавиться от туристов на идеальном снимке? Теперь это реально! «Магия удаления Pro» зачистит фото так, что никто и не догадается о вмешательстве.

Xiaomi добавила ИИ-редактирование фото в флагманский Xiaomi 14 Ultra
© ITHome

Пока эти фишки есть только на Xiaomi 14 Ultra, да и то после обновления приложения «Галерея». Но уже скоро крутой редактор станет доступен и для других моделей.

Удивительно, что Xiaomi понадобилось несколько лет, чтобы «подсмотреть» функционал у смартфонов Google Pixel.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#XIAOMI