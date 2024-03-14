Xiaomi добавила ИИ-редактирование фото в флагманский Xiaomi 14 Ultra

Что же умеет этот ИИ? Во-первых, достраивать фото, которые вам не особо удались. Не поместился в кадр нужный объект? Не беда – ИИ аккуратно расширит снимок и исправит композицию.

Во-вторых, удалять лишнее с фото. Мечтаете избавиться от туристов на идеальном снимке? Теперь это реально! «Магия удаления Pro» зачистит фото так, что никто и не догадается о вмешательстве.