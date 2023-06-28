Xiaomi добавила в бюджетный Redmi 12 5G-процессор и перевыпустила его под новым именем

Несмотря на «Note» в названии, устройство всё же ближе к базовой линейке Redmi, без этой приписки. Всё дело в том, что новинка — это лишь 5G-версия популярной модели Redmi 12.

Одной из главных особенностей Redmi Note 12R является его камера, которая имеет сходство с камерами Samsung. Они расположены рядом друг с другом, без выступающих элементов, но при этом они разделены, как на iPhone.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 4 Gen 2 — именно он и является единственным заметным отличием смартфон от предшественника в лице Redmi 12. Последний, напомним, работает на базе чипа Helio G88 от MediaTek.

Redmi Note 12R получил большой 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Работает устройство под управлением MIUI 14, с Android 13 в качестве основы. Оно также получило батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 18-Вт зарядки.

Смартфон доступен в конфигурациях 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Базовая версия стоит всего около $140 в Китае.