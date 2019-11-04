Xiaomi добавит долгожданную защиту в свои будущие смартфоны

Первая новость от инсайдера никак не связана с укреплением защиты смартфонов Xiaomi и Redmi — она лишь гласит о том, что компания намерена как можно скорее выйти на японский рынок, тем самым усилив свои же позиции на мировой арене. А вот вторая утечка оказалась куда интереснее. Так, по словам интернет-инсайдеров, компания очень скоро представит серию неубиваемых смартфонов Xiaomi и Redmi с разными степенями защиты IP. Учитывая, что подобные анонсы редко делаются в период конца года, можно смело предположить, что громкие анонсы с защищенными смартфонами компании нас ждут в первой половине 2020 года.

Напомним, что самыми распространенными степенями защиты в современных смартфонах являются IP67 и IP68. И как минимум поддержку этих же степеней пользователи ожидают и от новых устройств Xiaomi.