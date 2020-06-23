Xiaomi добавит мощный процессор в сверхбюджетный смартфон Redmi 9A

Сообщается, что Redmi 9A будет работать на базе мощного процессора MediaTek Helio G35 с ядрами ARM Cortex-A76 и частотой 2 ГГц, а также графическим ускорителем Mali-G76 с частотой 800 МГц.

Также смартфону приписывают 6,53-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Кроме того, ожидается, что устройство получит энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч. По предварительным данным, Redmi 9A будет оборудован основной камерой с модулем на 13 Мп, а также 5 Мп селфи-камерой.