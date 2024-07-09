Телефоны
Опубликовано 09 июля 2024, 07:37
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Xiaomi добавит в свои смартфоны специальную кнопку для отключения рекламы

Ну наконец-то!
Xiaomi планирует добавить в свои смартфоны на HyperOS специальную кнопку для отключения рекламы.
Xiaomi добавит в свои смартфоны специальную кнопку для отключения рекламы
© Smartprix

Новая функция позволит пользователям полностью отключить системные рекламные объявления одним нажатием, что значительно упростит процесс по сравнению с текущей процедурой, требующей отключения множества опций в разных меню.

Ранее пользователи сталкивались с трудностями при попытке отключить рекламу на устройствах Xiaomi, что часто приводило к использованию сторонних решений или онлайн-руководств, вызывая опасения по поводу безопасности и потенциального появления нежелательных программ.

Xiaomi добавит в свои смартфоны специальную кнопку для отключения рекламы
© Smartprix

Новая кнопка для отключения рекламы может стать долгожданным облегчением для многих.

Пока неизвестно, будет ли эта функция доступна постоянно или только в некоторых регионах на ограниченное время. Однако уже было замечено, что кнопка работает в тестовой сборке на Xiaomi 13 Pro.

Источник:Smartprix
Автор:Булат Кармак
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#смартфоны
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