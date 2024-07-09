Xiaomi добавит в свои смартфоны специальную кнопку для отключения рекламы

Xiaomi добавит в свои смартфоны специальную кнопку для отключения рекламыНу наконец-то!
Новая функция позволит пользователям полностью отключить системные рекламные объявления одним нажатием, что значительно упростит процесс по сравнению с текущей процедурой, требующей отключения множества опций в разных меню.
Ранее пользователи сталкивались с трудностями при попытке отключить рекламу на устройствах Xiaomi, что часто приводило к использованию сторонних решений или онлайн-руководств, вызывая опасения по поводу безопасности и потенциального появления нежелательных программ.
Новая кнопка для отключения рекламы может стать долгожданным облегчением для многих.
Пока неизвестно, будет ли эта функция доступна постоянно или только в некоторых регионах на ограниченное время. Однако уже было замечено, что кнопка работает в тестовой сборке на Xiaomi 13 Pro.