Xiaomi добавит в свои смартфоны специальную кнопку для отключения рекламы

Новая кнопка для отключения рекламы может стать долгожданным облегчением для многих.

Пока неизвестно, будет ли эта функция доступна постоянно или только в некоторых регионах на ограниченное время. Однако уже было замечено, что кнопка работает в тестовой сборке на Xiaomi 13 Pro.