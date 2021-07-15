Xiaomi добилась извинения за критику Mi 10 Ultra от покупателя через суд

Так, в прошлом году пользователь торговой площадки JD по имени Чжан приобрел два флагманских смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra, оставив впоследствии на них два негативных отзыва. В них покупатель пожаловался на то, что смартфон часто перезагружается сам по себе, нагревается во время игры вплоть до 50 °C, быстро разряжается, а также имеет проблемы с влагозащищенностью. Кроме того, пользователь также упомянул низкую производительность аппарата.

Xiaomi сочла такой фидбек порочащим репутацию компании и подала на пользователя в суд. Как выяснилось, жалобы покупателя были необоснованными. В частности, следствие показало, что после покупки пользователь ни разу не включал смартфоны, а один их экземпляров и вовсе был не распакован. Тем временем другие пользователи начали распространять ложные данные о смартфоне, написанные Чжаном.

Суд оказался на стороне Xiaomi — пользователя попросили публично извиниться перед китайским гигантом. Помимо прочего покупателя оштрафовали на 30 000 юаней или около 344 737 рублей.