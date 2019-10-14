Xiaomi готовит альтернативную версию фирменной прошивки

К сожалению, на данный момент никаких подробностей о новинке в сети нет — из известного мы имеем лишь то, что называться обновленная прошивка будет MIUI Joy UI, а также ее нацеленность на игровые смартфоны китайского гиганта, такие как Xiaomi Black Shark. Также известно, что рекламным слоганом Joy UI будет являться фраза “Готов к работе”, что бы это ни означало.