Телефоны
Сегодня 17:59
Xiaomi готовит альтернативную версию фирменной прошивки
Это будет “игровая” версия MIUI
Популярный интернет-инсайдер @AndroidSaint опубликовал пост, в котором демонстрируется тизер-постер специальной версии фирменной прошивки Xiaomi — MIUI. Причем, что интересно, по всей видимости это будет отдельная оболочка, созданная специально для игровых смартфонов.
К сожалению, на данный момент никаких подробностей о новинке в сети нет — из известного мы имеем лишь то, что называться обновленная прошивка будет MIUI Joy UI, а также ее нацеленность на игровые смартфоны китайского гиганта, такие как Xiaomi Black Shark. Также известно, что рекламным слоганом Joy UI будет являться фраза “Готов к работе”, что бы это ни означало.
Если верить информации на официальном постере, анонс новой версии прошивки состоится уже завтра, 15 октября.
Самое читаемое