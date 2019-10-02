Xiaomi готовит анонс доступного смартфона со 108 Мп камерой

Зато если верить данным Xiaomishka, то китайский гигант уже во всю работает над выпуском другого устройства, которое также оснастят 108 Мп модулем — первым коммерчески доступным смартфоном Xiaomi со сверхчеткой камерой выйдет под названием Xiaomi Mi CC9 Pro. Работать устройство будет на базе процессора Snapdragon 730G, а относиться оно будет к среднему ценовому сегменту. По данным все того же инсайдера, анонс смартфона должен состояться уже 24 октября.