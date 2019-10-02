Xiaomi готовит анонс доступного смартфона со 108 Мп камерой
Для начала стоит вспомнить, что единственным смартфоном от Xiaomi, который оснащен 108 Мп камерой, является безумно дорогой концептуальный Mix Alpha. Устройство хоть и оснащено 108 Мп камерой, назвать его мало-мальски массовым нельзя: выйдет смартфон очень ограниченным тиражом в 500 штук ближе к концу года по цене в 2800 долларов.
Зато если верить данным Xiaomishka, то китайский гигант уже во всю работает над выпуском другого устройства, которое также оснастят 108 Мп модулем — первым коммерчески доступным смартфоном Xiaomi со сверхчеткой камерой выйдет под названием Xiaomi Mi CC9 Pro. Работать устройство будет на базе процессора Snapdragon 730G, а относиться оно будет к среднему ценовому сегменту. По данным все того же инсайдера, анонс смартфона должен состояться уже 24 октября.