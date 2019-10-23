Xiaomi готовит анонс недорого смартфона с камерой от Mix Alpha

Судя по тому, что на данный момент известно, Xiaomi Mi CC9 Pro будет построен на базе процессора Snapdragon 730G, иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянно, причем также производитель не забыл об AMOLED-дисплее диагональю 6,4 дюйма со сканером отпечатка пальцев в нем. Также смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 4 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт. Но главной особенностью новинки должен стать не процессор или аккумулятор — киллер-фичей Xiaomi Mi CC9 Pro должна стать его основная камера на 108 Мп, точно такая же, которая установлена в недавнем Xiaomi Mix Alpha, чей выход ожидается только в декабре 2019 года. А учитывая, что смартфон на базе Snapdragon 730G и стоить будет в районе 350 долларов, то получается, что будет как самый первый, так и самый дешевый смартфон, имеющий на борту 108 Мп основную камеру.

Напомним, что анонс устройства состоится уже завтра — 24 октября. Работать Xiaomi Mi CC9 Pro будет на базе Android 10 с установленной поверх фирменной оболочкой MIUI 11.