Xiaomi готовит анонс недорогого смартфона Redmi со 120 Гц дисплеем на 11.11

По крайней мере, именно это следует из свежего заявления главы бренда Redmi Лу Вейбинга, который рассказал, что новые устройства в линейки представят уже в ближайшие дни. Учитывая, что на ближайшие недели все внимание приковано к распродаже 11.11, достаточно сложно найти любую другую дату, когда анонс новинок будет более уместным.

Напомним, что согласно более ранним утечкам, нас ждет две версии обновленного Redmi Note 9: Standard Edition и High Edition. Первый получит 6.53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и процессором MediaTek Dimensity 800U в качестве основы. Основная камера Standard Edition будет представлена тройным модулем, главный из которых получит разрешение 48 Мп. Емкость аккумулятора смартфона — 5,000 мАч, имеется также и быстрая зарядка на 22.5 Вт.

High Edition окажется чуток интереснее. Устройство получит 6.67-дюймовый FullHD+ дисплей с одной очень интересной особенностью: частотой обновления 120 Гц. При этом в качестве основы смартфона выступит процессор Snapdragon 750G, а аккумулятор тут будет на 4,820 мАч. Основная же камера получит разрешение 108 Мп.