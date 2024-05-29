Xiaomi готовит анонс нового смартфона Poco на базе Redmi Note 13R

Опубликовано 29 мая 2024, 07:49
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Xiaomi готовит анонс нового смартфона Poco на базе Redmi Note 13RЭто будет международная версия
Xiaomi готовится к анонсу нового смартфона Poco M6 Plus 5G, который станет переименованной версией модели Redmi Note 13R, представленной ранее в Китае.
Согласно информации от Gizmochina, устройство было обнаружено в коде HyperOS под модельным номером «N19» и кодовым названием «breeze».
Poco M6 Plus 5G оснащен 6.79-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 550 нит, что обеспечивает высокое разрешение и плавный опыт использования. Также пользователей порадуют защитой для глаз благодаря сертификации TÜV Rheinland.
Новинка будет работать на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, что обеспечивает высокую производительность для повседневного использования и игр.
С поддержкой до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, POCO M6 Plus 5G предлагает пользователям достаточно пространства и высокую производительность для многозадачности.