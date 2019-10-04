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Xiaomi готовит анонс нового устройства уже на следующей неделе
Ожидается, что это будет Redmi 8
Сегодня в индийском Twitter-аккаунте Redmi появился тизер, сулящий скорый анонс нового устройства на территории страны. Согласно опубликованному постеру, фанатов компании ожидает смартфон с акцентом на батарею и камеру.
Скорее всего, компания покажет на территории Индии свой новый бюджетный смартфон — Redmi 8. Анонс состоится 9 октября, что означает, что мероприятие вполне может быть приурочено в местному празднику Дивали.
Как ни странно, в сети есть достаточное количество утечек, касающихся нового смартфона Redmi. Так, судя по имеющимся данным, в Redmi 8 будет установлен аккумулятор, емкость которого составит 4 000 - 4 500 мАч, хотя поначалу слухи гласили, что в устройстве будет использоваться аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Также есть информация и о чипсете — скорее всего, в смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 439, что странно, учитывая, что в Redmi 7 использовался более производительный Snapdragon 632.
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