Xiaomi готовит анонс продолжения своего сверхпопулярного смартфона

Автором очередной утечки стал известный интернет-инсайдер Мукул Шарма, который как и всегда опубликовал в своем Twitter-аккаунте тизер нового продукта от Xiaomi. Несмотря на то, что на картинке нет никаких подробностей о новинке, Шарма утверждает, что в данном случае речь идет о втором поколении линейки Pocophone.

Судя по всему, Xiaomi решила в этом году повалить всех любителей технологий наповал, представляя месяц за месяцем один смартфон интереснее другого. Напомним, что уже завтра компания также должна показать сразу два флагманских устройства в рамках одного мероприятия — Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha. Оба устройства будут работать на базе Snapdragon 855 Plus, а также в обоих смартфонах заявлена поддержка сетей 5G. Также вместе с двумя смартфонами, завтра компания представит и свой новый телевизор — Mi TV Pro — в котором ожидается поддержка 8К-разрешения.