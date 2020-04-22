Xiaomi готовит анонс самого недорогого 5G-смартфона за 140 долларов

Напомним, что на сегодняшний день компания выпустила анонсировала и начала продажи 6 смартфонов, имеющих поддержку мобильных сетей пятого поколения: Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 5G , Xiaomi Mi 10 Pro 5G , Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G и Redmi K30 Pro Zoom Edition. При этом, что интересно, уже сейчас известно, что в ближайшее время компания представит Redmi K30i, который практически не будет отличаться от “старшего” брата Redmi K30 5G, разве что будет иметь более слабую железную составляющую.

Куда интереснее, что судя по тем же утекшим документам, Xiaomi уже в ноябре текущего года представит свой новый смартфон, который мало того что будет поддерживать 5G, так еще и его стоимость будет составлять рекордно низкие 140 долларов! Вероятнее всего, этим смартфоном окажется Redmi 9, слухи о котором уже какое-то время ходят по сети.