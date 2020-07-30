Xiaomi готовит еще один новый смартфон на флагманском процессоре

Устройство с данным именем и каталожным номером M2007J3SG было замечено в базе данных популярного теста производительности смартфонов Geekbench 5. Как можно видеть на скриншоте ниже, новинка Xiaomi из коробки будет работать на Android 10 (разумеется, с установленной поверх MIUI 12), а также иметь 8 ГБ оперативной памяти. Если же обратиться за дополнительными подробностями к слухам, то согласно им, Xiaomi Apollo получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и 108 Мп основную камеру.