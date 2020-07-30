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Xiaomi готовит еще один новый смартфон на флагманском процессоре

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Уже совсем скоро ожидается анонс нового флагмана Xiaomi - Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Об устройстве много чего известно, не в последнюю очередь из-за пелены различных слухов о смартфоне. Но, как оказалось, компания готовит еще один новый девайс на флагманском процессоре Snapdragon 865. Кодовое имя новинки - Xiaomi Apollo.

Устройство с данным именем и каталожным номером M2007J3SG было замечено в базе данных популярного теста производительности смартфонов Geekbench 5. Как можно видеть на скриншоте ниже, новинка Xiaomi из коробки будет работать на Android 10 (разумеется, с установленной поверх MIUI 12), а также иметь 8 ГБ оперативной памяти. Если же обратиться за дополнительными подробностями к слухам, то согласно им, Xiaomi Apollo получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и 108 Мп основную камеру.

К слову, вполне возможно, что Xiaomi Mi 10 Pro Plus окажется осенним флагманом Xiaomi, в то время как Apollo будет относиться в флагманской линейке бренда Redmi. В любом случае, учитывая, что девайс “засветился” в Geekbench, его анонс должен состояться в самое ближайшее время.