Xiaomi готовит еще одну версию недорогого камерофона в линейке Redmi Note 9

Об этом стало известно благодаря тому, что новинка прошла сертификацию в Китае под модельным номером M2002J9E. Учитывая, что ранее глава бренда Redmi заявлял, что недавно анонсированные Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max не появятся на родине компании из-за отсутствия в них 5G, сценарий появления Redmi Note 9 5G кажется вполне правдоподобным. Что интересно, уже сейчас известно, что новинка будет оснащаться проводной зарядкой на 22,5 Вт, а слухи утверждают, что новинка будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 800 5G.

Напомним, что чуть ранее Redmi анонсировала свой новый флагман — Redmi K30 Pro, который работает на базе процессора Snapdragon 865, а также имеет необычный форм-фактор с выезжающей из корпуса фронтальной камерой. Свежие слухи утверждают, что K30 Pro станет “прототипом”, на базе которого компания Pocophone выпустит свой новый флагман Poco F2.