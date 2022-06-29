Xiaomi готовит игровой смартфон Black Shark 5S с мощнейшим процессором Snapdragon 8+ Gen 1

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Xiaomi готовит игровой смартфон Black Shark 5S с мощнейшим процессором Snapdragon 8+ Gen 1Анонс может состояться в ближайшие месяцы
У Xiaomi есть линейки смартфонов практически для любого типа пользователей. В том числе и игровые смартфоны.
И именно о новом поколении такой линейки — Xiaomi Black Shark 5S — в Сети появилась информация. Так, новое поколение будет представлено двумя моделями: Black Shark 5S и 5S Pro.
Оба устройства будут основаны на самом мощном на сегодняшний день процессоре Qualcomm — Snapdragon 8+ Gen 1. Также смартфоны получат 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц.
Инсайдеры приписывают аппарату некую «новую технологию SSD», а также аккумулятор на 4790 мАч и быструю 120-Вт зарядку.
Работать Blash Sark 5S и 5S Pro будут под управлением Android 12 с установленной поверх оболочкой Joy UI 13.
Ожидается, что анонс новинок состоится уже в сентябре 2022 года.