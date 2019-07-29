Xiaomi готовит к скорому выходу навороченный бюджетник Redmi Note 8

Учитывая, что смартфон стал первым устройством от Xiaomi с 48 Мп камерой, вполне логично, что устройство с 64 Мп модулем окажется следующей номерной моделью в линейке Redmi Note. Напомним, что Лю Вейбинг уже успел продемонстрировать снимок, сделанный с помощью устройства компании со столь высоким разрешением основной камеры. Всего датчиков в основной камере Redmi Note 8 будет четыре.

К сожалению, ни о дате анонса, ни о сроках выхода смартфона нет никакой информации.