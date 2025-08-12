Xiaomi готовит на август глобальный запуск Redmi Note 15 Pro с аккумулятором 7000 мАч

Компания отметила, что линейка Note уже 12 лет занимает лидирующие позиции в ценовом сегменте $175–$499 и представлена более чем в 100 странах.

По словам генерального менеджера отдела маркетинга Xiaomi и главы бренда Redmi Ван Тэн Томаса, новые устройства будут соответствовать самым высоким стандартам 2025 года и предложат пользователям премиальное качество.

Хотя дизайн и полный список характеристик пока не раскрыты, один из ключевых анонсированных параметров — аккумулятор емкостью 7000 мАч, что обещает заметное увеличение времени автономной работы.

Презентация Redmi Note 15 Pro должна пролить свет на остальные технические детали, включая процессор, камеру и технологии зарядки, но уже сейчас компания подогревает интерес, позиционируя модель как одно из самых ожидаемых обновлений в серии.