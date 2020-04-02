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Xiaomi готовит новый недорогой смартфон на базе процессора MediaTek
Скорее всего, речь идет о Redmi Note 9
За последнее время Xiaomi анонсировала немало новых смартфонов: тут тебе и достаточно доступные Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max, тут и практически ультимативный флагман Redmi K30 Pro. Но все же компании не хватает еще более бюджетных устройств и, судя по всему, Xiaomi готовит один такой новый недорогой смартфон на базе процессора MediaTek.
Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер Xiaomishka, опубликовавший в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что китайский техногигант разрабатывает новый смартфон на базе процессора MediaTek Dimensity 1000L. При этом он добавил, что новинка получит основную камеру на 64 Мп. Если посмотреть на имеющиеся характеристики, можно предположить, что речь, скорее всего, идет о Redmi Note 9, анонс которого до сих пор так и не случился.
Напомним, что ранее в сети уже появлялась информация о том, что в Китае прошло сертификацию новое устройство Xiaomi, которое получило поддержку быстрой проводной зарядки на 22,5 Вт. Вполне вероятно, что этот смартфон и тот, о котором рассказал Xiaomishka — это один и тот же аппарат.