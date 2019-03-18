Xiaomi готовит новый «самый дешёвый флагман» Pocophone F2

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Pocophone F2, пока не представленного Xiaomi официально.

Судя по тестам, компания уже вовсю работает над вторым поколением Pocophone. Если Pocophone F1 продвигался производителем как самый дешёвый флагманский смартфон на базе прошлогоднего топового процессора Snapdragon 845, то Pocophone F2 вполне может стать «самым дешёвым флагманом» на Snapdragon 855.