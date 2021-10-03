Xiaomi готовит новый смартфон с процессором как у Pro-версии своего планшета

Этот SoC от Qualcomm компания использовала в смартфонах Mi 10S и Mi 11X. Но что более интересно, он же лёг в основу планшета Xiaomi Mi Pad 5 Pro. А совсем скоро китайский IT-гигант хочет представить ещё один новый аппарат на базе этого чипа.

Судя по данным инсайдеров, безымянный смартфон также получит изогнутый FullHD-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. Фронтальная камера будет иметь разрешение 20 Мп, сообщает Gizmochina.

Основной камере приписывают несколько модулей, главный из которых будет на 108 Мп. Ёмкость аккумулятора новинки должна составить 5000 мАч, при этом ожидается и быстрая зарядка на 67 Вт.

Ни даты выпуска, ни примерной цены устройства в сети пока нет.