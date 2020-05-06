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Xiaomi готовит новый смартфон в линейке Poco, но это не флагманский Poco F2 Pro
Как-то много устройств для компании, которая более полутора лет хранила молчание
Очень долгое время фанаты просили Poco, дочернюю компанию Xiaomi, выпустит новый флагман на замену уже легендарному Poco F1. Компания практически два года хранила молчание, но вот, в последнее время, начала проявлять активность в этом направлении. Сейчас же стало известно, что Xiaomi готовит новый смартфон в линейке Poco, но это не флагманский Poco F2 Pro.
Так, популярный интернет-инсайдер Xiaomishka опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что компания готовит к выпуску некий Poco M2 Pro. Также он предоставил на суд общественности постер с грядущей новинкой, судя по которому можно сделать вывод, что смартфон будет построен на базе другого устройства Xiaomi — Redmi Note 9 Pro. Что же касательно выхода новинки, то, судя по данным инсайдера, анонс состоится в ближайшее время в Индии.
В сети уже появилось немало теорий, согласно которым Poco M2 Pro будет представлять из себя глобальную версию Redmi K30 Pro, но, если опять же обратить внимание на изображение от Xiaomishka, выходит, что ничего общего у новинки с флагманом от Redmi нет. Как минимум во внешнем виде.