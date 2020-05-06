Xiaomi готовит новый смартфон в линейке Poco, но это не флагманский Poco F2 Pro

Так, популярный интернет-инсайдер Xiaomishka опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что компания готовит к выпуску некий Poco M2 Pro. Также он предоставил на суд общественности постер с грядущей новинкой, судя по которому можно сделать вывод, что смартфон будет построен на базе другого устройства Xiaomi — Redmi Note 9 Pro. Что же касательно выхода новинки, то, судя по данным инсайдера, анонс состоится в ближайшее время в Индии.