Xiaomi готовит преемника легендарного Pocophone F1

Судя по всему, речь идёт о Poco X3 Pro. Его Poco презентует уже 30 марта 2021 года. Если это так, то мы знаем, чего стоит ждать от «замены Pocophone F1». В основу новинки ляжет чип Snapdragon 860. Также устройство получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, квадромодуль с главным сенсором на 48 Мп.