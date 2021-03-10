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Xiaomi готовит преемника легендарного Pocophone F1
С полноценным AMOLED и 120 Гц
Бренд Poco опубликовал свежее послание фанатам. В нём, не без витиевания и воды, производитель пообещал представить на ближайшей презентации преемника легендарного бюджетника — Pocophone F1.
Судя по всему, речь идёт о Poco X3 Pro. Его Poco презентует уже 30 марта 2021 года. Если это так, то мы знаем, чего стоит ждать от «замены Pocophone F1». В основу новинки ляжет чип Snapdragon 860. Также устройство получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, квадромодуль с главным сенсором на 48 Мп.
Ёмкость аккумулятора Poco X3 Pro составит 5160 мАч, при этом будет поддержка быстрой зарядки (33 Вт). Сколько будет стоить смартфон, какие версии памяти нас ждут — обо всём этом мы узнаем либо уже на презентации, либо в рамках утечек накануне.