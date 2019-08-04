Xiaomi готовит прорыв в бюджетниках Redmi

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Redmi Note 8 Pro, который пока не был представлен производителем официально. Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) в своём аккаунте Twitter.

По данным источника, Redmi Note 8 Pro станет значительным обновлением для смартфона Redmi Note 7 Pro, представленного в начале года. Шарма подчёркивает, что обновление будет массированным, не только в том, что касается камеры. Такой подход обернётся повышением цены.

Именно Redmi Note 8 Pro может оказаться первым смартфоном Xiaomi с камерой разрешением 64 Мп. Это особенно логично, учитывая, что предшественник смартфон стал первым устройством от Xiaomi с 48 Мп камерой. Также ожидается, что камера у Redmi Note 8 Pro будет четверной.

Ни о дате анонса, ни о сроках выхода смартфона пока не сообщается точной информации.