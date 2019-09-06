Xiaomi готовит самую быструю беспроводную зарядку в истории

Напомним, что на данный момент рекордная мощность технологии беспроводной зарядки от Xiaomi составляет порядка 20 Вт, в то время как проводная зарядка достигает максимального значения в 27 Вт. Данный показатель уже является очень достойным, но компании, по всей видимости, так не кажется.