Xiaomi готовит смартфон с аккумулятором ёмкостью 9000/10 000 мАч, — инсайдер

Инсайдер отметил, что версия с аккумулятором на 9000 мАч уже тестируется, а на 10 000 мАЧ — идёт работа над прототипом. По мнению Digital Chat Station, такой модель станет модели Redmi, возможно Redmi Turbo 5, хотя этот же инсайдер недавно сообщал, что батарея в Redmi Turbo 5 — на 7500 мАч. Однако, как отмечает обозреватели портала GSMArena, если информация подтвердится, новый телефон Redmi станет одним из устройств с самой большой батареей на рынке.

Также обозреватели считают, что такой телефон вряд ли будет доступен за пределами Китая, особенно с такой же ёмкостью аккумулятора. По их словам, исторически сложилось так, что китайские версии телефонов с более крупными кремний-углеродными батареями имели меньшую ёмкость для экспорта в Европу и на другие рынки. Поэтому рекомендуется пока не слишком радоваться этому нововведению.