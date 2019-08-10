Xiaomi готовит смартфон с камерой, как у Huawei P30 Pro

Компания Xiaomi получила патент на смартфон с «перископной» камерой во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Подобные разработки уже используются у китайской Oppo и во флагманском смартфоне Huawei P30 Pro.
В патентной заявке не указано название смартфона, это могут быть ожидаемые флагманские модели Xiaomi Mi Mix 4 или Mi 10.
На задней панели видны четыре модуля камеры с вертикальной организацией. Верхний из них похож на модули с перископным зумом у Reno 10x Zoom Edition и Huawei P30 Pro.
Конструкция также предусматривает выдвижной модуль фронтальной камеры. Благодаря этому дисплей смартфона выглядит почти безрамочным, без всякого рода вырезов и отверстий. На верхней кромке можно заметить динамик, на правой грани — кнопки питания и регулировки громкости, на левой — лоток для SIM-карт, а внизу имеется порт USB Type-C и решётка динамика.
Xiaomi Mi Mix 4 может стать первым смартфоном компании с 108-мегапиксельной камерой. Его официальный дебют ожидается не ранее четвёртого квартала 2019 года. Xiaomi Mi 10 можно ждать в начале 2020 года.