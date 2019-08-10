Xiaomi готовит смартфон с камерой, как у Huawei P30 Pro

Компания Xiaomi получила патент на смартфон с «перископной» камерой во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Подобные разработки уже используются у китайской Oppo и во флагманском смартфоне Huawei P30 Pro.

В патентной заявке не указано название смартфона, это могут быть ожидаемые флагманские модели Xiaomi Mi Mix 4 или Mi 10.

На задней панели видны четыре модуля камеры с вертикальной организацией. Верхний из них похож на модули с перископным зумом у Reno 10x Zoom Edition и Huawei P30 Pro.